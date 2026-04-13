Медведев отреагировал на намерения США по блокаде Ормуза фразой из антиутопии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал строки из знаменитого романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» в реакции на планы американской администрации установить контроль над Ормузским проливом, сообщает ТАСС .

Комментируя сообщения о возможной блокаде пролива со стороны США, Медведев вспомнил фразу из знаменитой антиутопии.

«В то время как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, „война — это мир“», — написал Медведев.

Цитата «война есть мир, свобода есть рабство, незнание есть сила» является центральным партийным лозунгом в произведении Оруэлла. Она отражает механизмы тоталитарной идеологии и двоемыслия, где власть сознательно извращает базовые понятия, используя внешнюю конфронтацию для укрепления внутреннего порядка, управления населением и консолидации режима.

