Фильм «Скуф» с Зубаревым и Якубовичем не покажут в российских кинотеатрах

Фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова, в котором снимались блогеры Александр Зубарев, Николай Василенко, ведущий Леонид Якубович и другие знаменитости, не допустят до показа в российских кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Атмосфера кино».

Кинокартина «Скуф» была убрана из графика релизов фирмы. Так в пресс-службе «Атмосферы кино» прокомментировали сообщения о том, что проект не появится в прокате.

Планировалось, что «Скуфа» начнут показывать в российских кинотеатрах 16 апреля. В Минкульте России журналистам рассказали, что заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на картину не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что главную роль в «Скуфе» сыграл блогер Александр Зубарев. Он шутил про «пирожочек с российскими младенцами». Зубарев позднее пояснил, что якобы это «такой юмор».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.