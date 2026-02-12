Заявку на прокатное удостоверение кинокартины «Скуф» в Минкульт не отправляли

В министерство культуры РФ не отправляли заявление о выдаче прокатного удостоверения на кинокартину «Скуф». Недавно появилась информация о том, что фильм скоро появится на больших экранах, рассказали ТАСС в ведомстве.

До этого в пресс-службе компании «Атмосфера кино» рассказали, что картина уже почти готова. Она якобы должна появиться в прокате 16 апреля.

Фильм «Скуф» снял Алексей Степанов. В фильме история строится вокруг типичного представителя этого термина — мужчины, которые употребляет алкоголь и играет в танки. Но из-за свадьбы дочери резко начинает менять свою жизнь.

В кино «Скуф» сыграли блогеры Александр Зубарев, Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович.

Ранее сообщалось, что главную роль в фильме получил блогер Зубарев. В прошлом он, предположительно, поддерживал ВСУ и шутил про «пирожочек с российскими младенцами». Стример говорил, что это «такой юмор». Режиссер картины «Скуф» заявлял, что фразу блогера вырвали из контекста.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.