Шутки про «русских младенцев» и поддержка ВСУ: блогер Зубарев играет в фильме «Скуф»

Главную роль в российском фильме «Скуф» получил блогер Александр Зубарев, который скандально известен из-за шутки про «пирожочек с российскими младенцами». Также когда-то он публично поддержал ВСУ, сообщает SHOT .

Уроженец Донецка оказался на скамье подсудимых в 2008 году. Украинские правоохранители тогда обвинили его в повторной краже, совершенной группой лиц. 19-летний блогер вместе с братом украл несколько туй (хвойных деревьев - ред.), которые они планировали высадить на своем участке.

Сейчас Зубарев живет в Китае. Когда-то он работал в этой стране детским балетмейстером. В этой стране он сновав попал под статью — его признали виновным в покупке поддельных документов и виз.

Блогер иногда рассказывал о своей наркозависимости, а его брат умер у него на руках от передозировки. В 2024 году Зубарев женился, а на свадьбу пригласил рэпера Моргенштерна*.

В прошлом году Зубарев стал актером и снялся в фильме «Скуф», премьера которого назначена на апрель. Картину снимали в Казахстане. Узнав о том, кто снимается в главной роли, пользователи Сети вылили массу хейта на блогера, припомнив ему его скандальное высказывание, в котором он говорил про пирожок и бургер «с российскими младенцами». Сам Зубарев объяснял, что это «такой юмор». Режиссер картины «Скуф» утверждал, что фразу блогера вырвали из контекста и перевернули.

Также блогер поддерживал ВСУ и критиковал российских бойцов в зоне СВО. После этого в Госдуме предлагали заблокировать аккаунты Зубарева в России.

*признан в России иноагентом

