Филипп Киркоров заработает 20 млн рублей на новогоднем выступлении в Абу-Даби

Известный российский артист Филипп Киркоров выступит с концертом в премиальном отеле Абу-Даби в январе. Компанию народному артисту составит его подруга Мари Краймбрери, сообщает «Абзац» .

Стоимость билетов на мероприятие начинается от 40 тыс. рублей. При этом свободных мест практически не осталось, несмотря на высокий ценник. За свое выступление Киркоров и Краймбрери запросили более 20 млн рублей.

Также артиста в аэропорту должны встретить белый лимузин и полицейские. Он планирует остановиться в самом престижном отеле города и всегда берет с собой личного повара. При этом в еде певец неприхотлив, а на сцену предпочитает выходить голодным.

В гримерке Киркорова должны ждать бутерброды с докторской колбасой, сыр и зефир. Запивать это он желает водой без газа и апельсиновым соком.

Кроме того, Киркоров рассчитывает на солидную прибыль в России. Его гонорар за частное выступление — один из самых высоких в российском шоу-бизнесе. За корпоративное мероприятие певец требует 25 млн рублей.

Ранее стало известно, что в России наблюдается стремительный рост интереса к живым выступлениям артистов 90-х и начала 2000-х, а также закрепление стендапа в статусе массового жанра.

