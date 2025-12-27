Филипп Киркоров заработает 20 млн рублей на новогоднем выступлении в Абу-Даби
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Известный российский артист Филипп Киркоров выступит с концертом в премиальном отеле Абу-Даби в январе. Компанию народному артисту составит его подруга Мари Краймбрери, сообщает «Абзац».
Стоимость билетов на мероприятие начинается от 40 тыс. рублей. При этом свободных мест практически не осталось, несмотря на высокий ценник. За свое выступление Киркоров и Краймбрери запросили более 20 млн рублей.
Также артиста в аэропорту должны встретить белый лимузин и полицейские. Он планирует остановиться в самом престижном отеле города и всегда берет с собой личного повара. При этом в еде певец неприхотлив, а на сцену предпочитает выходить голодным.
В гримерке Киркорова должны ждать бутерброды с докторской колбасой, сыр и зефир. Запивать это он желает водой без газа и апельсиновым соком.
Кроме того, Киркоров рассчитывает на солидную прибыль в России. Его гонорар за частное выступление — один из самых высоких в российском шоу-бизнесе. За корпоративное мероприятие певец требует 25 млн рублей.
Ранее стало известно, что в России наблюдается стремительный рост интереса к живым выступлениям артистов 90-х и начала 2000-х, а также закрепление стендапа в статусе массового жанра.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.