Артисты 90-х дорожают: цены на концерты Долиной, Булановой и Кадышевой выросли

Средняя цена билета на концерт Ларисы Долиной выросла на 16% за два года

В России наблюдается стремительный рост интереса к живым выступлениям артистов 90-х и начала 2000-х, а также закрепление стендапа в статусе массового жанра, сообщили РИАМО в пресс-службе холдинга ON Медиа.

Согласно данным билетных сервисов Ticketland и Ticketscloud, ряд артистов, несмотря на повышение стоимости билетов, значительно расширяют свои туры. Особенно ярко это демонстрирует Татьяна Буланова: за последние 2 года средняя цена на ее концерты возросла на 52%, а количество выступлений увеличилось в 11 раз.

У Леонида Агутина средняя цена выросла всего на 9%, при этом количество концертов выросло на 75%. Надежда Кадышева увеличила среднюю цену на 54%, а число ее выступлений выросло на 32%. Группа «Звери» показала рост стоимости билетов на 17% при увеличении концертной активности на 44%.

Некоторые артисты решили увеличить среднюю стоимость билетов, при этом сохранив прежний уровень выступлений. Например, группа «Руки вверх» подняла цены на билеты почти вдвое: если в 2023 году их стоимость варьировалась от 1 до 300 тыс. рублей, то к текущему году она составила от 2,5 тыс. до 550 тыс. рублей. При этом количество концертов осталось практически неизменным.

В 2024–2025 годах аналогичный рост цен на билеты при сохранении графика гастролей наблюдается у Басты (+40%), Сергея Лазарева (+29%), Анны Асти (+12%) и Ларисы Долиной (+16%).

При этом у поп-короля Филиппа Киркорова средняя цена на билеты выросла на 19%, а количество концертов сократилось на 84%.

По данным статистики, стендап-концерты остаются популярным сегментом офлайн-развлечений. В текущем году продажи билетов на стендап-выступления в России выросли на 14% по сравнению с 2024 годом, а объем продаж в денежном выражении увеличился на 15%.

Лидеры по количеству проданных билетов стали шоу «Импровизаторы», комик Сергей Орлов, Павел Воля и шоу «Женский Форум»

В 2025 году общее количество концертов в России выросло на 25% к уровню 2024 года. Основной рост обеспечили города-миллионники, где гастрольная активность и зрительский интерес растут опережающими темпами.

Среди лидеров года по динамике числа проведенных концертов: Нижний Новгород (+35%), Казань (31%), Новосибирск (+30%), Санкт-Петербург (+23%) и Краснодар (+21%).

