Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Орехово-Зуеве

В Парке Победы в городе Орехово-Зуево 31 мая завершился отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках». 10 лучших коллективов округа боролись за путевку в финал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выкладывались на все 100% под взглядом Егора Дружинина и Александра Могилева. А финальным аккордом стал зажигательный мастер-класс от звезд ТНТ.

Победителями фестиваля стал Дом танца «Наследие». Именно они представят Орехово-Зуевский городской округ на Гала-концерте 6 сентября, а также поборются за возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходит в парках Подмосковья под художественным руководством заслуженного артиста РФ и хореографа Егора Дружинина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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