Фаворит Пугачевой объяснил, почему так взлетел гонорар Михаила Ефремова

Певец Савин о заоблачных гонорарах Ефремова: черный пиар — это тоже пиар

Певец, композитор и актер Сергей Савин, который стал известен после победы в конкурсе «Фактор А» во главе с Аллой Пугачевой, считает, что гонорары недавно освободившегося из колонии Михаила Ефремова непомерно выросли из-за черного пиара, сообщает aif.ru .

Ранее в ассоциации продюсеров сообщили, что после УДО гонорар Ефремова за съемочный день составит около 2,5 млн рублей, у многих это вызвало негодование, артиста начали активно хейтить.

По словам Савина, раньше гонорары Ефремова были абсолютно обычными, вменяемыми, однако скандал вокруг артиста, который попал в тюрьму за смертельное ДТП, работает на рост его ценника.

«Как говорила Алла Борисовна Пугачева, черный пиар — это тоже пиар», — отметил Савин.

По его мнению, продюсерам, которые возьмут Ефремова в проект, даже не придется тратиться на раскрутку, так как журналисты буду «висеть на стенах».

Певец также прокомментировал информацию о первом интервью Ефремова, за которое ему могут заплатить не менее 2 млн рублей.

«СМИ знают, что сегодня интервью с Михаилом побьет все рейтинги. Так что это окупится», — уверен Савин.

Хотя многие телеканалы и издания жаждут получить эксклюзив с Ефремовым, сам он его давать не готов, добавил музыкант.

Ефремов вышел из Белгородской исправительной колонии по УДО 9 апреля, отсидев 4,5 года из 7 положенных. В день его освобождения журналисты осаждали дом в Москве, где проживает семья актера, а перед этим в столице начали водить экскурсии к его дому.