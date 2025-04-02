Больше, чем у Бурунова и Нагиева: стал известен гонорар Ефремова после УДО

Продюсер Евгений Морозов рассказал, какой гонорар за съемки получит освободившийся по УДО Михаил Ефремов, первые съемки у артиста запланированы уже в мае, сообщает kp.ru .

После пьяного ДТП Ефремов около 5 лет провел в белгородской исправительной колонии № 4. В марте суд наконец одобрил очередное прошение артиста об условно-досрочном освобождении. На суде актер пообещал, что завязал с алкоголем, а также признался, что тоскует по профессии и еще надеется принести пользу обществу. Как сообщил адвокат Ефремова, он должен выйти из тюрьмы 9 апреля.

По мнению Морозова, который был другом актера Олега Ефремова, после освобождения Ефремов-младший станет самым кассовым артистом в России. По словам продюсера, чтобы поддержать актера, для него уже «расчищают место в новых сериалах», то есть специально вводят туда нового героя.

«Первый съемочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен — 2 млн 500 тыс. рублей за съемочный день», — рассказал Морозов.

Он отметил, что это больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров — Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова, которые зарабатывают по 1,2 млн в день. По мнению продюсера, сравнивать этих артистов с Ефремовым нельзя, так он — «серьезный театральный актер».

Морозов отметил, что Ефремов искренне раскаялся и «народ это видит».

В свою очередь известный артист Юрий Назаров, снявшийся в сериалах «Маленькая Вера», «Сатисфакция», «Склифосовский» отметил, что не испытывает восторга по поводу возвращения Ефремова в профессию. По словам Назарова, Ефремов-младший «жил как мажор», как будто ему все можно.

Ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову хотят предложить работу коммерческим директором на Ивановской швейной фабрике.