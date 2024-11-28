Дворцов заявил, что Макаревич* может пытаться тайно продавать свои активы

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Андрей Макаревич*, музыкант и основатель группы «Машина времени», зарабатывал в России от 6 до 8 миллионов рублей за концерт, что могло позволить ему владеть значительным количеством недвижимости в стране, сообщает aif.ru .

Он отметил, что Макаревич* получал свои гонорары от российских зрителей и имел определенные накопления на момент своего выезда из России. Однако деньги могут закончиться, и он может пытаться тайно вывести активы.

«Он может втайне пытаться что-то вывозить из России или просить кого-то продавать то, что у него осталось, и перечислять затем ему деньги зарубеж», — отметил продюсер.

Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, утверждал, что у Макаревича может быть около 70 объектов недвижимости в России.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.