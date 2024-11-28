Сына Макаревича* предложили отправить на СВО
У Макаревича* нашли 70 объектов недвижимости в России
У музыканта Андрея Макаревича* может быть около 70 объектов недвижимости в России, необходимо лишит иноагентов доходов в России, пишет Газета.ru со ссылкой на данные Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.
Глава проекта Виталий Бородин заявил, что основатель группы «Машины времени» скрывается за рубежом и дискредитирует Россию и руководство страны.
По мнению активиста, необходимо закрыть доступ иноагентов и их детей к доходам в России.
Бородин также предложил отправить сына Макаревича* Ивана в зону СВО, чтобы «отдать долг родине».
Ранее Макаревич* пытался оспорить свой статус иноагента через суд.
* — Признан на территории РФ иноагентом.