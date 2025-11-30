Долиной устроили «оголтелую травлю» в соцсетях из-за ситуации с квартирой

Над Ларисой Долиной начали издеваться в соцсетях после скандала с квартирой. Ей устроили «оголтелую травлю», заявил концертный директор певицы Сергей Пудовкин, сообщает SHOT .

По словам мужчины, многие россияне раскритиковали Долину за то, что покупательницу ее квартиры Полину Лурье оставили без жилья и денег. Он напомнил, что при этом суды все еще продолжаются.

По его словам, будут выполнены все решения, которые примут в рамках этого дела. Пудовкин призвал дождаться завершения следственного процесса и с понимаем отнестись к ситуации, ведь жертвой мошенников может стать любой человек. Он добавил, что сама артистка плохо реагирует на «издевательство».

Директор артистки отметил, что накануне она дала концерт во Владивостоке. 30 ноября пройдет выступление в Уссурийске, 2 декабря — в Хабаровске. Большинство билетов выкуплены, концерты не отменяют.

Между тем в соцсетях завирусились ролики, в которых люди шутят, что их «развели мошенники» и им тоже надо вернуть деньги за «импульсивные покупки». Также певице отказывают в разных услугах, не приглашают в рестораны.

Депутаты требуют от Верховного суда принять новое решение по делу Долиной. Они хотят, чтобы добросовестный покупатель не нес на себе риски чужого обмана.

