Baza: Ларису Долину «отменяют» в России из-за скандала с квартирой

Певицу Ларису Долину постепенно «отменяют» в России на фоне скандала с ее квартирой. Люди массово возвращают билеты на выступления артистки, сообщает Baza .

Так, например, в субботу у звезды пройдет концерт во Владивостоке. Накануне в зале было всего 25 свободных мест, но сейчас их уже 224.

2 декабря Долина даст концерт в Хабаровске. Количество нераспроданных билетов увеличилось с 7 до 35.

Кроме того, крупные компании отказываются работать с артисткой. Например, московский ресторан удалил все публикации о выступлении певицы на Новый год.

Ранее суд вернул Долиной квартиру в Хамовниках, которую она продала матери-одиночке Полине Лурье под влиянием мошенников. После этого волна возвратов жилья продавцам началась в России.

Между тем певица Слава заявила, что из-за «эффекта Долиной» не может продать квартиру. По ее словам, потенциальные покупатели боятся заключать сделки по купле-продаже.

