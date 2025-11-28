Волна возвратов жилья продавцам началась в России после случая Долиной

Волна возвратов жилья продавцам через суд, которые сказали, что попали под влияние аферистов, началась после истории с артисткой Ларисой Долиной. Судьи выносят такие же вердикты, как и их коллеги, рассказала « Дума ТВ » зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В нынешнем законодательстве нет термина «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием». Не указано, по каким признакам суд может определять, было ли «влияние» мошенников или нет.

В России не прецедентное право. Однако суды смотрят на коллег, в том числе Мосгорсуд, который является уважаемой инстанцией.

Решения принимаются в меру возможностей. Из-за этого начали повторять историю с возвратом жилья продавцам, оказавшимся под влиянием.

Некоторые пожилые люди используют хитрую схему обогащения. Они продают жилье, а затем аннулируют сделку, заявляя, что были под влиянием мошенников. При этом покупателей убеждали в том, что идут на продажу добровольно, предоставляли справки от психиатра и нарколога. Зачастую суд встает на сторону пенсионера, возвращает ему квартиру.

В результате покупатель оказывается и без жилья, и зачастую с ипотекой. У продавца остается и квартира, и миллионы рублей, которые он никаким мошенникам не передавал, а оставил себе.

При этом пенсионер обязан вернуть покупателю заплаченные средства, но зачастую взыскать их с пожилого очень сложно. Он просто говорит, что денег нет.

Долина продала квартиру в центре Москвы летом 2024 года Полине Лурье. Затем певица сказала, что была под влиянием мошенников и отдала им деньги. После этого через суд Долина вернула квартиру.

