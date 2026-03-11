Долина рассказала, кто поддержал ее одним из первых в ситуации с квартирой

Долина: Бутман был первым, кто поддержал меня в ситуации с квартирой

Певица Лариса Долина поблагодарила всех, кто поддержал ее после скандала с квартирой в Хамовниках. Она также рассказала, какая знаменитость первой пришла ей на помощь, сообщает ТАСС .

По словам исполнительницы, саксофонист и народный артист России Игорь Бутман одним из первых поддержал ее.

«Первым, кто меня поддержал, как раз был Игорь Михайлович Бутман. Очень многие меня поддержали, за что я сейчас хочу поблагодарить всех», — сказала артистка.

Благодаря этой ситуации Долина убедилась, что у нее очень много друзей среди музыкантов и певцов.

Также артистка рассказала, что справилась с произошедшим и теперь продолжает работать. Долина подчеркнула, что не видит связи между скандалом и предстоящим международным фестивалем «Триумф джаза», в котором она примет участие вместе с Бутманом.

Близкий товарищ певицы, предприниматель и благотворитель Юрий Растегин, рассказал, что окружение звезды помогает решить ее проблему с недвижимостью. Он заверил, что у певицы вскоре появится собственное постоянное жилье.

Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей матери-одиночке Полине Лурье. Затем певица через суд вернула себе недвижимость. Покупательница обратилась в Верховный суд, который встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. В итоге Долину выселили из квартиры в Хамовниках.

