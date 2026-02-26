Друзья Долиной пообещали купить для певицы квартиру после скандала с жильем

На начальном этапе скандала вокруг квартиры в Хамовниках певицу Ларису Долину поддержал ее близкий товарищ — предприниматель и благотворитель Юрий Растегин. Журналистам удалось связаться с ним по телефону, чтобы выяснить текущее положение артистки. По словам мужчины, благодаря друзьям у Долиной скоро появится свое жилье, сообщает kp.ru .

Растегин заявил, что окружение звезды помогает решить ее проблему с жильем. По его словам, сложная ситуация постепенно разрешается. Он отметил, что певица обеспечена временным местом проживания, и в ближайшее время благодаря помощи друзей у нее появится собственное постоянное жилье.

Бизнесмен подчеркнул, что пока не может раскрывать подробности, поскольку Долина не дала на это согласия. Растегин выразил удовлетворение тем, что близкие люди откликнулись на трудности артистки и готовы помочь ей с решением квартирного вопроса.

Журналист поинтересовался, по какой причине обеспеченные знакомые певицы не предоставили ей финансовую помощь для урегулирования вопроса с Полиной Лурье. Растегин пояснил, что подобные предложения действительно поступали. Он также отметил свою готовность оказать материальную поддержку артистке. Однако ситуация развивалась иначе — Долина предпочла дождаться судебного вердикта.

Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как под влиянием мошенников продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей добросоветсной покупательнице, матери-одиночке Полине Лурье. Все вырученные от продажи недвижимости средства артистка отдала злоумышленникам, а спустя короткий промежуток времени обратилась в суд, чтобы признать сделку о купле-продаже недействительной.

В самом начале суд встал на сторону Долиной, оставив Лурье и без жилья, и без денег. Однако покупательница не согласилась с таким ходом событий и обжаловала решение в Верховном суде РФ, который встал уже на ее сторону, выселив Долину из элитной недвижимости.

В настоящее время певица начала обустраиваться в арендованной квартире в одном из районов Москвы, который не называет. Однако артистка намекает, что живет совместно с близкими родственниками — дочерью и внучкой.

