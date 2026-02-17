Где теперь живет Долина: артистка намекнула, что съехалась с дочкой и внучкой

Певица Долина начала жить с дочкой и скрывает местоположение ради безопасности

Певица Лариса Долина начала обустраиваться в арендованной квартире в одном из районов Москвы, который не называет. Однако артистка намекает, что живет совместно с близкими родственниками, сообщает kp.ru .

У Ларисы Долиной есть 42-летняя дочь Ангелина и 14-летняя внучка Александра. В 2023 году в одном из интервью артистка сказала, что у Лины в Москве есть собственная квартира. В ней был сделан ремонт.

Тогда Долина рассказывала, что дочь и внучка длительное время проживали с ней в квартире. Однако переехали в свое жилье. Там внучка получила собственную комнату. Отмечалось, что квартира находится в Тверском районе Москвы.

Теперь артистка намекает, что проживает с дочкой и внучкой в съемной квартире. Не исключено, что члены семьи не раскрывают район и жилой комплекс ради безопасности.

Вероятно квартира принадлежит одному из знакомых Долиной. Скорее всего, для удобства артистка выбрала ЦАО, поскольку преподает в ряде учебных учреждений, нередко выступает и участвует в съемках.

До этого мошенники заставили Долину продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы. Затем полученные деньги она отдала аферистам. После этого начала судиться, чтобы признать сделку недействительной.

Суд вернул жилье Ларисе Долиной. Добросовестная покупательница Полина Лурье лишилась и квартиры, и материальных средств. В Сети поднялся общественный резонанс.

Лурье подала жалобу в Верховный суд, утверждая, что сделка была действительной. В результате орган власти вернул квартиру добросовестной покупательнице.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.