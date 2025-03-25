Дочери Андрея Миронова воссоединились на похоронах Ларисы Голубкиной

На церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной произошло воссоединение дочерей Андрея Миронова — Марии Мироновой и Марии Голубкиной, чьи отношения на протяжении долгого времени были напряженными. Миронова прибыла, чтобы оказать поддержку своей сестре, сообщает NEWS.ru .

По информации ряда СМИ, между женщинами на протяжении многих лет существовала то явная, то скрытая неприязнь. Причиной тому послужили их матери, которые, как утверждается, настраивали дочерей друг против друга. Сестры учились в параллельных классах, выбрали одну и ту же сферу деятельности, временами предпринимали попытки сблизиться.

Траурная церемония прощания с Голубкиной началась в Москве 25 марта в 11:00. По решению семьи актрисы отпевание прошло в церкви Святителя Николая Чудотворца на Трех горах. Изначально предполагалось, что прощание пройдет в Театре армии, где Голубкина работала с 1964 года.

Дочь актрисы узнала о кончине матери прямо на сцене — во время репетиции. Это произошло в Театре Российской армии незадолго до премьерного показа «Синей птицы». Во время чтения главы «Прощание» ей сообщили печальное известие по телефону.

Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет от рака крови третьей стадии. Актриса жаловалась на упадок сил и сильную боль — анальгетики не приносили облегчения, поэтому врачи навещали ее регулярно. Последние годы своей жизни Голубкина провела в пансионате для пожилых людей в Барвихе в Одинцовском округе Подмосковья.