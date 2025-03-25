Дочери Андрея Миронова воссоединились на похоронах Ларисы Голубкиной
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На церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной произошло воссоединение дочерей Андрея Миронова — Марии Мироновой и Марии Голубкиной, чьи отношения на протяжении долгого времени были напряженными. Миронова прибыла, чтобы оказать поддержку своей сестре, сообщает NEWS.ru.
По информации ряда СМИ, между женщинами на протяжении многих лет существовала то явная, то скрытая неприязнь. Причиной тому послужили их матери, которые, как утверждается, настраивали дочерей друг против друга. Сестры учились в параллельных классах, выбрали одну и ту же сферу деятельности, временами предпринимали попытки сблизиться.
Траурная церемония прощания с Голубкиной началась в Москве 25 марта в 11:00. По решению семьи актрисы отпевание прошло в церкви Святителя Николая Чудотворца на Трех горах. Изначально предполагалось, что прощание пройдет в Театре армии, где Голубкина работала с 1964 года.
Дочь актрисы узнала о кончине матери прямо на сцене — во время репетиции. Это произошло в Театре Российской армии незадолго до премьерного показа «Синей птицы». Во время чтения главы «Прощание» ей сообщили печальное известие по телефону.
Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет от рака крови третьей стадии. Актриса жаловалась на упадок сил и сильную боль — анальгетики не приносили облегчения, поэтому врачи навещали ее регулярно. Последние годы своей жизни Голубкина провела в пансионате для пожилых людей в Барвихе в Одинцовском округе Подмосковья.