Детский омбудсмен Подмосковья считает верным решение не запрещать Гарри Поттера

В Сети распространилась информация, что фильмы о юном волшебнике Гарри Поттере могут запретить в России за пропаганду чайлдфри. Позднее Роскомнадзор отказался блокировать киноленты, данное решение в своем Telegram-канале прокомментировала подмосковный детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, назвав его правильным.

«Ну и правильно. Не нужны нам перегибы на местах. Гарри Поттера читала моя старшая дочь, читает и смотрит, вернее, знает наизусть мой сын. И никакой пропаганды ненужной он не считывает», — рассказала Мишонова.

По словам подмосковного детского омбудсмена, в фильмах и книгах о Гарри Поттере рассказывается об обычной подростковой жизни, но с долей волшебства и в волшебной школе. По мнению Мишоновой, автор серии книг о юном волшебнике Джоан Роулинг тоже придерживается правильных установок.

Ранее сообщалось, что фильмы о Гарри Поттере могут запретить в России вместе с «Игрой престолов» и «Сексом в большом городе».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.