Роскомнадзор не будет блокировать фильмы о Гарри Поттере

Роскомнадзор не планирует блокировать фильмы из киносаги о Гарри Поттере за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщает ТАСС .

Также не будут заблокированы «Карточный домик», «Игра престолов» и «Секс в большом городе». Эти сериалы и фильмы не намерены удалять.

Киноленты не соответствуют критериям, которые служат основанием для блокировки.

Ранее сообщалось, что фильмы и сериалы, в которых выявят пропаганду чайлдфри, не получат прокатные удостоверения от Минкульта РФ. В Сети допустили, что запретить могут «Секс в большом городе». Там одна из героинь, Саманта, демонстрирует наклонности к чайлдфри.