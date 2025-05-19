В группе риска: какие фильмы могут запретить в РФ из-за пропаганды чайлдфри

В РКН объяснили, как будут выявлять пропаганду чайлдфри в кино

«Секс в большом городе», «Игру престолов» и фильмы о Гарри Поттере могут запретить в России из-за пропаганды чайлдфри. В Роскомнадзоре объяснили критерии выявления нарушений, сообщает «Парламентская газета» .

Фильмы и сериалы, в которых будет пропаганда чайлдфри, не получат прокатные удостоверения, согласно решению Минкультуры. РКН определил критерии отнесения информации к запрещенной.

Под запрет будут попадать киноленты, которые побуждают к отказу от деторождения или оправдывают такой отказ, демонстрируют отрицательный образ беременности и т. д. Так, например, в числе запрещенных может оказаться сериал «Секс в большом городе», где одна из героинь, Саманта, демонстрирует наклонности к чайлдфри.

Также под удар может попасть «Игра престолов». Там персонаж по имени Бриенна Тарт мечтала стать рыцарем, из-за чего отказалась от детей. Кроме того, существует риск запрета фильмов о Гарри Поттере, ведь у профессора Минервы Макгонагалл не было детей.

Однако пока что официальный перечень кинолент, которые могут оказаться под запретом, не опубликован. В каждом конкретном случае решение будет приниматься специалистами РКН индивидуально.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за пропаганду чайлдфри. Они могут составлять до 5 млн рублей.