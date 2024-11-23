Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся штрафы за пропаганду чайлдфри (идеология отказа от рождения детей). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения были внесены в статью 6.21 КоАП РФ. В случае нарушения физлица могут быть оштрафованы на сумму до 400 тыс. рублей, должностные лица — до 800 тыс. рублей, а юрлица — до 5 млн рублей.

При этом в пояснительной записке указано, что не будет считаться нарушением распространение сведений о монашестве и связанном с ним решении не иметь детей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны РФ не ранее 1 декабря текущего года.