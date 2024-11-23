Путин подписал закон о списании до 10 млн руб долгов по кредитам участникам СВО

Глава государства Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам спецоперации, которые заключили контракт не ранее 1 декабря 2024 года.

Документ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Данный закон вступает в силу с 1 декабря этого года.

Списать долги можно, если они в общей сумме не превышают 10 млн рублей. Речь идет как о военном, так и о его (ее) супруге.

В законе прописано, что прекращаются обязательства должника по таким основаниям, как гибель или объявление его умершим судом, а еще признание инвалидом I группы.