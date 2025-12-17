Дело о выселении Долиной из скандальной квартиры рассмотрят 25 декабря

Назначена дата рассмотрения вопроса о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Заседание Мосгорсуда пройдет 25 декабря, сообщает РИА Новости .

Ранее Верховный суд отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые вернули квартиру Долиной. Жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье.

При этом певица пока что сохранила право проживания в квартире. Вопрос о выселении Долиной должен решить Мосгорсуд 25 декабря, если артистка добровольно не съедет. Сама Долина жила в этой квартире, пока шли разбирательства.

Ранее стало известно, что у артистки в Москве осталась единственная квартира в Лефортове скромных размеров — 50 кв. м. Также, по данным СМИ, у нее есть загородный участок с двумя домами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.