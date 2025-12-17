Дело о выселении Долиной из скандальной квартиры рассмотрят 25 декабря
Фото - © РИА Новости, Екатерина Чеснокова
Назначена дата рассмотрения вопроса о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Заседание Мосгорсуда пройдет 25 декабря, сообщает РИА Новости.
Ранее Верховный суд отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые вернули квартиру Долиной. Жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье.
При этом певица пока что сохранила право проживания в квартире. Вопрос о выселении Долиной должен решить Мосгорсуд 25 декабря, если артистка добровольно не съедет. Сама Долина жила в этой квартире, пока шли разбирательства.
Ранее стало известно, что у артистки в Москве осталась единственная квартира в Лефортове скромных размеров — 50 кв. м. Также, по данным СМИ, у нее есть загородный участок с двумя домами.
