Багреева: в январе–марте на торгах реализовали более 4 тыс объектов недвижимости

За первый квартал текущего года на городских торгах было реализовано порядка 4,3 тыс. объектов недвижимости, среди которых помещения и здания для бизнеса, машино-места и другое столичное имущество, сказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Данный показатель почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Столичная недвижимость пользуется высоким спросом как у предпринимателей, так и у частных лиц. За каждый объект конкурировали в среднем шесть участников торгов, что подтверждает высокий интерес к столичной недвижимости со стороны бизнеса и граждан. Две трети реализованного имущества, или почти 3 тыс. объектов, пришлось на машино-места, их покупали в основном физические лица. Предпринимателями были в большей степени востребованы коммерческие помещения, их было реализовано более 250», – прокомментировала Багреева.

Витриной для имущества, которое столица выставляет на аукционы, выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации. Также там можно совершить 3D-тур по выбранному объекту или подать заявку на очный осмотр.

«Ежегодная посещаемость раздела «Торги Москвы» столичного Инвестиционного портала составляет порядка 780 тыс. пользователей. При этом каждый 10-й посетитель становится участником городских аукционов. Находиться в Москве, чтобы приобрести недвижимость на торгах, необязательно. Процедура на всех этапах – от подачи заявки до заключения сделки – проходит онлайн», – уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

На сегодняшний день на Инвестиционном портале доступно почти 3 тыс. лотов: нежилых помещений, зданий, нестационарных торговых объектов, машино-мест, земельных участков, которые приобретаются как для ведения бизнеса, так и индивидуального жилищного строительства. Для участия в торгах требуются регистрация на цифровой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

