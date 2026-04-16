Ефимов: в центре столицы отремонтируют главный дом усадьбы Протасовых-Малич

В Москве согласовали проект капитального ремонта многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу: улица Садовая-Самотечная, д. 6, стр. 1. Это дом городской усадьбы Протасовых-Малич. Об этом сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Город выдал положительное заключение государственной экспертизы по проекту ремонта старинного жилого дома на Садовой-Самотечной улице. Это трехэтажное здание сложной формы — часть исторической застройки Тверского района столицы. Специалистам предстоит привести в порядок фасады с декоративными элементами, а также отремонтировать кровлю и места общего пользования», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Ефимов добавил, что при этом все работы будут выполняться без изменения существующих объемно-планировочных решений.

Главный каменный дом городской усадьбы Протасовых-Малич был построен после московского пожара 1812 года. Начиная с конца XIX столетия и вплоть до революции, здание служило доходным домом. За этот период его не раз перестраивали по чертежам таких архитекторов, как Николай Серебренитский, Федор Шехтель и Густав Гельрих. В 1960-х годах здесь надстроили третий этаж. Сегодня дом по-прежнему используется как жилой.

По словам председателя комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, проектом предусмотрена очистка фасадов и декоративных элементов от наслоений старой краски и грязи, замена поврежденной штукатурки, обработка поверхностей биоцидными составами и последующая покраска.

«Кроме того, документация предполагает модернизацию инженерных коммуникаций: в доме заменят систему отопления, электропроводку, стояки водоснабжения и канализации», — добавил Щербаков.

Ряд мероприятий проведут в местах общего пользования. В подъездах обновят потолки и стены, отремонтируют металлические ограждения лестничных маршей: их выправят, очистят от ржавчины и окрасят. Деревянные поручни покроют лаком. Оконные блоки на лестничных клетках заменят на двухкамерные деревянные стеклопакеты.

В подвальных помещениях стены и своды обработают антисептическими составами, после чего их оштукатурят и покрасят.

Как пояснил заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко, восстановление исторических элементов потребует от исполнителей высокого профессионализма и ответственного подхода. Необходимо будет отремонтировать межэтажные карнизы, рустованные поверхности и наличники окон.

«Также важно отметить, что для проведения работ подобраны самые современные материалы и технологии, отвечающие конструктивным особенностям здания. Такие дома служат живой связью времен, бережно сохраняя в себе дыхание и неповторимое очарование ушедшей эпохи», — сказал Рябоненко.