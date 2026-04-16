В Жуковском в 2023–2025 годах закупили более 35 единиц медоборудования

По народной программе Единой России в Жуковском в 2023–2025 годах закупили более 35 единиц медицинского оборудования. Это ангиограф, маммограф, эндоскопическая система, комплексы для лапароскопии, рентгены, флюорограф и др., сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Также были проведены работы по капитальному ремонту городской поликлиники. Здание было полностью обновлено, также закуплена новая мебель и оборудование. Помимо этого, отремонтировали обсерватор и инфекционное отделение», — сообщил глава Жуковского Андроник Пак.

«Ежедневно больницы и поликлиники посещает большое количество жуковчан: дети с родителями, молодежь, люди старшего поколения, — и им гораздо комфортнее получать разные медицинские услуги в медучреждениях, которые отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Врачи же, в свою очередь, более замотивированы работать в поликлинике, в которой создана безопасная среда для пациентов и персонала, а использование новых современных аппаратов позволяет точнее ставить диагнозы и делает лечение заболеваний более эффективным», — отметил врач-хирург Жуковской областной клинической больницы Дмитрий Нестерюк.

Два объекта по народной программе в Жуковском на данный момент находятся в стадии реализации. Капитальный ремонт проводится в главном корпусе больницы и в детской поликлинике на улице Дзержинского. Работы в них планируется завершить до конца 2027 года.

«Подводя итоги реализации народной программы, мы видим, что этот партийный документ — реальный рабочий инструмент, способный определять развитие нашей страны на ближайшие годы. И главное, что эта народная программа формируется на основе предложений и инициатив людей, которые точно знают, какие перемены необходимы на конкретной территории», — пояснилдепутат Государственной Думы, член Высшего совета партии Единая Россия Вячеслав Фетисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.