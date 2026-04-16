Эдуард Магаев в центре скандала: чем известен популярный хореограф и при чем тут беременная танцовщица

В материале РИАМО — о хореографе и диджее Эдуарде Магаеве и о том, почему его сейчас обсуждают и осуждают в соцсетях.

Кто такой Эдуард Магаев (DJ M.E.G.)

Фото - © Страница Эдуарда Магаева в Инстаграм* @djmegofficial/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Эдуард Георгиевич Магаев, более известный как DJ M.E.G., родился 20 декабря 1981 года во Владикавказе. Его детство прошло в условиях осетино-ингушского конфликта, и трагическая гибель отца на его глазах оставила глубокий след в жизни будущего музыканта. Воспитанный улицей и суровыми кавказскими законами, Эдуард нашел утешение в танцах, став участником брейк-коллектива Ice Beat в 1996 году.

В 2006 году Магаев стал официальным диджеем Black Star Inc., где его карьера начала набирать обороты. В 2010 году он выпустил свой первый сингл «Можешь только ты» с вокалом своей будущей жены Карины Кокс. Однако в 2012 году Эдуард решил покинуть лейбл, чтобы развивать свою карьеру в новом направлении. Это решение привело к конфликту с Тимати, который позже был разрешен, и артисты вновь начали сотрудничать.

После ухода из Black Star Inc. карьера Магаева пошла в гору. Он стал ведущим радиошоу на Megapolis FM и официальным артистом Radio Record. С 2016 года он сотрудничает с британско-шведской компанией Axtone Records. В личной жизни Эдуард — любящий муж и отец двух дочерей, Аланы и Камиллы, которых он воспитывает вместе с Кариной Кокс.

Скандальные высказывания Магаева в адрес беременной танцовщицы

Фото - © скриншот

M.E.G. известен своей прямолинейностью и часто оказывается в центре скандалов. Последний из них случился совсем недавно — в апреле текущего года.

В Москве состоялся чемпионат России по танцам в стиле Frame Up Strip, где Магаев был судьей. В ходе мероприятия он снял на видео выступление участницы и опубликовал его в интернете, акцентируя внимание на ее весе. Это вызвало резкую критику со стороны тренера Валерии Авериной, которая защитила участницу, подчеркнув, что та беременна и никто не имеет права ее унижать.

В ответ на критику Магаев выпустил серию видеосообщений, в которых продолжил оскорблять участниц. Он заявил:

«Просто поугорал над их лишним весом. И что? Я всегда угораю над этим. Вы должны это прощать нам. Мы всю жизнь занимаемся спортом, мы в хорошей форме, и мы всегда предъявляем — ну приведи себя в форму, ну ты надела на себя обтягивающее боди. Это че, эстетично? Я *** клал на ваш бодипозитив. Я хочу видеть эстетику, формы».

Он также публично ответил Авериной и раскритиковал номер другой участницы, назвав его «блевотиной». На фоне хейта в свою сторону Магаев выложил ИИ-ролик, в котором избивает плюс-сайз-танцовщиц, добавив:

«Девчонки, вы думаете, мы пять пацанов в жюри сидели и с каждого выхода *****али? Да мы там ржали, мы местами просто понимали, какая идет блевотина, какая идет ***** безыдейная и несексуальная. <...> Судья, он судит. Это я так сужу, тупое ты создание. А если бы мне микрофон дали? Я бы вас там в рот бы ******».

Поддержка и осуждение Магаева

Фото - © Страница Эдуарда Магаева в Инстаграм* @djmegofficial/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Создательница танцевального жанра Frame Up Strip Анастасия Юрасова, также присутствовавшая на чемпионате, поддержала Магаева, назвав его «легендой» и отметив, что участницы знали, кто будет в жюри. Однако, скандал привлек внимание общественности и знаменитостей, таких как Ксения Собчак и Катя Кищук, которые встали на защиту девушек.

«В итоге позитивный, в общем-то, повод — чемпионат по танцам — превратился в глобальный буллинг и грязь, потому что одного конкретного кавказского мужчину воспитали без понимания базового уважения к женщинам. Что совсем грустно: в этой мизогинии замазалась и конкретная женщина. Иногда стоит все же вовремя закрыть рот», — написала Собчак в своем тг-канале.

Извинения и последствия

Фото - © Страница Эдуарда Магаева в Инстаграм* @djmegofficial/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

На фоне общественного резонанса Магаев извинился перед беременной участницей, заявив:

«Девочка, которая попала под мою раздачу, как-то оскорбилась, обращаюсь к тебе. Не обижайся, прости меня. Я угорал и угораю всегда, ты не первая. Просто прими это. Я не знал, что ты беременна. Я вообще в ****, что вы танцуете беременными. Вы ********* мое сознание. Просто забудьте это. Не развивайте, вы меня и так уже травмировали *****».

Организаторы чемпионата также принесли свои извинения.