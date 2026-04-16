Под Сергиевым Посадом отпраздновали трехлетие агроусадьбы «Полянка»

В деревне Слободка, расположенной под Сергиевым Посадом, 14 апреля отметили трехлетие агроусадьбы «Полянка». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На сегодняшний день на территории усадьбы прошло 24 мероприятия, которые посетили 1613 человек. Из них 12 — благотворительные, с участием 900 гостей.

Любое событие проходит с опорой на русские народные традиции: здесь и самовар на дровах, и каша, сваренная на костре, и печеный картофель из чугунка, а еще хороводы, народные игры и богатырские забавы.

Агроусадьба превратилась в место, где не только организуют праздники, но и оказывают психологическую и социальную поддержку. Дети могут свободно играть, а родители — получать реальную помощь по волнующим их вопросам.

Такой подход стал возможен благодаря регулярным визитам на площадку представителей Государственной Думы, членов Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, а также сотрудников Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Во время праздников у гостей есть уникальная возможность встретиться не только с врачами, юристами и педагогами, но и с народными артистами, художниками, фокусниками, титулованными мастерами и рекордсменами мира. Можно услышать их истории, узнать о пройденном пути и вдохновиться их успехами.

На праздник 14 апреля пригласили общественную организацию «Вместе с нами» из города Дмитрова. Для гостей подготовили традиционные творческие занятия: интерактивную экскурсию, совместную вышивку рушника, роспись сувениров и написание писем солдатам. Благодаря профессиональной анимации этот день рождения не был похож на другие — для каждой новой аудитории всегда разрабатывается отдельная программа.

Поздравить усадьбу с днем рождения приехали ее друзья — Благотворительный фонд «Чистое сердце» и фонд Федора Болгарского. Почетным гостем стала Галина Константиновна Епифанова, советник ГБСУСО МО «Семейный центр имени А. И. Мещерякова», которая посвятила всю свою жизнь работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для зрителей выступил вокальный ансамбль слабовидящих детей «Преодоление» — лауреат международных конкурсов.

Этот праздник стал четвертым в цикле программы поддержки семей с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) под названием «Полянка Радости». Мероприятие организовано при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.