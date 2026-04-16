Ефимов: свыше 1 тыс москвичей начнут осмотр квартир по реновации в Головинском районе

Более 1 тыс. жителей 3 ветхих домов начинают осмотр новых квартир по реновации в доме на ул. Онежской, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройка расположена по адресу: ул. Онежская, д. 33.

«Она стала 17-м жилым комплексом, заселяемым в районе. Теперь число домов в районе, затронутых расселением, достигло 25. Всего в рамках реализации программы реновации в Головинском районе предстоит расселить 137 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат ориентировочно 12,6 тыс. семей», — подчеркнул Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Новостройка состоит из двух корпусов переменной этажности, в ней 511 квартир с улучшенной отделкой. Их общая площадь составляет почти 31 тыс. кв. м. Первый этаж нежилой, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт.

«Благодаря тому, что переселение проходит поэтапно, специалисты могут уделить достаточно времени каждой семье. Первыми предложения равнозначных квартир в этом комплексе в конце марта получили жители дома 25 на Онежской улице. К осмотру жилья они приступят 20 апреля. Спустя неделю к ним присоединятся горожане из дома 53 на Кронштадтском бульваре, а 12 мая определяться с выбором квартир начнут их соседи из дома 55. Еще до похода в Центр информирования участники программы могут загрузить через суперсервис „Переезд по программе реновации“ электронные копии документов, которые нужны для подготовки договоров. Опция доступна горожанам, имеющим полную учетную запись на mos.ru», — поделилась министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 70 районах обновили инженерную инфраструктуру в рамках программы реновации.