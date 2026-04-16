Полноценный медицинский параметр: по голосу можно определить наличие опухоли

С помощью искусственного интеллекта по голосу человека можно определить наличие разных болезней, в том числе опухолей, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

Он пояснил, что голос — один из самых тонких индикаторов здоровья: он рождается на пересечении работы дыхательной системы, мышц гортани, нервной системы и психического состояния. Любое изменение может отразиться в тембре, высоте, устойчивости или выносливости голоса, иногда еще до появления других симптомов болезни. Поэтому сегодня голос все чаще рассматривают как полноценный медицинский параметр.

«Любое нарушение — воспаление, узелки, паралич, опухоль, гормональный дисбаланс, хронический кашель, гастро‑эзофагеальный рефлюкс — может „сломать“ эту тонкую настройку и привести к осиплости, быстрой утомляемости или полной потере голоса», — сказал Маневич.

Группы риска

Особую группу риска составляют люди, для которых голос — главный инструмент профессии: преподаватели, певцы, актеры, гиды, юристы, диспетчеры, операторы call‑центров.

«У учителей, например, до трети сообщают о значимых голосовых проблемах, которые мешают работать: они вынуждены повышать голос в шумных классах, часто говорить на повышенном эмоциональном фоне, мало отдыхать и не всегда владеют техниками „постановки“ голоса», — объяснил врач.

Накапливающийся «голосовой износ» может приводить к хронической дисфонии, необходимости длительных больничных и даже смене профессии.

«Гигиена» голоса

При этом многие нарушения можно предотвратить благодаря простой «гигиене голоса». Медицинские рекомендации простые: избегать табака (он напрямую повреждает слизистую гортани и повышает риск рака), пить достаточно воды, не злоупотреблять алкоголем и очень острыми блюдами, контролировать рефлюкс, давать голосу отдых после интенсивной нагрузки.

Эксперт отметил, что важно отказаться от привычки кричать, перекрикивать шум и шептать: вопреки интуиции, шепот создает повышенное напряжение голосовых складок и усиливает усталость. При первых признаках стойкой осиплости, боли в горле без простуды, чувстве «комка» в гортани врачи советуют не ждать, а консультироваться у ЛОР‑врача или фониатра.

Диагностический инструмент

Голос сегодня рассматривают не только как объект лечения, но и как потенциальный диагностический инструмент.

Развиваются проекты, где с помощью ИИ анализируют аудиозаписи речи, чтобы выявлять ранние признаки сердечно‑сосудистых, неврологических, психических заболеваний и опухолей: болезнь может менять голос незаметно для уха, но различимо для алгоритма. Такой «голосовой анализ» привлекателен тем, что он неинвазивен, доступен каждому и позволяет отслеживать состояние пациента в динамике, в том числе дистанционно.

Еще голос — важный психоэмоциональный маркер. Стресс, хроническая усталость, тревога, депрессия нередко проявляются через изменение тембра, дрожь, трудность начать фразу. Работа над голосом — через логопедическую терапию, дыхательные упражнения, вокальные практики — используется как часть комплексной реабилитации: это улучшает не только звучание, но и качество дыхания, осанку, ощущение контроля над собственным телом.

16 апреля отмечается Всемирный день голоса. Он посвящен голосу и его роли в жизни людей и направлен на привлечение внимания врачей-специалистов и население к феномену человеческого голоса и к необходимости предотвращения проблем с ним.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.