Индусы-мигранты устроили осаду консульства в Петербурге и хотят остаться в РФ
Мигранты из Индии двое суток штурмуют консульство своего государства в Санкт-Петербурге. Они заявляют, что работодатель забрал их паспорта и планирует выслать на родину, сообщает «Фонтанка».
Компания, нанявшая индусов, якобы собирается вернуть сотрудников в Индию, не выплатив зарплату. В ней были трудоустроены примерно 40 мигрантов.
Индусы приехали в страну по приглашению работодателя. Уже через шесть месяцев их высылают обратно. Сами приезжие хотели бы остаться в России.
Возвращать сотрудников в Индию фирма так быстро не собиралась. Однако ей пришлось высылать их по закону. С компанией разорвали договор субподряда на выполнение работ на фабриках-кухнях одной из сети ресторанов. Там и работали индусы.
На опубликованной записи мигранты стоят рядом с консульством.
