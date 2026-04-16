Индусы-мигранты устроили осаду консульства в Петербурге и хотят остаться в РФ

Мигранты из Индии двое суток штурмуют консульство своего государства в Санкт-Петербурге. Они заявляют, что работодатель забрал их паспорта и планирует выслать на родину, сообщает « Фонтанка ».

Компания, нанявшая индусов, якобы собирается вернуть сотрудников в Индию, не выплатив зарплату. В ней были трудоустроены примерно 40 мигрантов.

Индусы приехали в страну по приглашению работодателя. Уже через шесть месяцев их высылают обратно. Сами приезжие хотели бы остаться в России.

Возвращать сотрудников в Индию фирма так быстро не собиралась. Однако ей пришлось высылать их по закону. С компанией разорвали договор субподряда на выполнение работ на фабриках-кухнях одной из сети ресторанов. Там и работали индусы.

На опубликованной записи мигранты стоят рядом с консульством.

