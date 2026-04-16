Участник «Героев Подмосковья» Михайлов: в проекте находишь близких по духу людей

Как рассказал РИАМО участник программы «Герои Подмосковья» Сергей Михайлов, однозначно нужно участвовать в программе.

«Кроме знаний и открывающихся возможностей, это прежде всего общение и знакомства с такими же по духу людьми, участниками программы», — сказал Михайлов

Он добавил, что эти люди в любом случае остаются в жизни и после обучения.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

