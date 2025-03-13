Дава и беременная Мари Краймбрери устроили фотосессию в Сочи

На опубликованных в социальных сетях кадрах Дава и Краймбрери позируют в спортивных костюмах. Они обнимаются и держатся за руки. Подписчики не могли не заметить кольца, похожие на обручальные. Многие предположили, что звезды все же сыграли тайную свадьбу.

Манукян и Краймбрери жили на элитной вилле с видом на горы, открытым бассейном и баней. Пара отметила, что это место, в которое хочется вернуться. Под постом комментарии оставили не только поклонники, но и звезды. Певица Клава Кока сделала комплимент и написала, что пара очень красивая.

Подписчики узнали, что артисты ждут ребенка в начале февраля. Слухи о том, что пара планирует пожениться, появились в августе 2024 года, но точного подтверждения этому не было.