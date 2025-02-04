Певица Мари Краймбрери и блогер Dava ждут ребенка

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Блогер Давид Манукян (Dava) и певица Мари Краймбрери в первый раз станут родителями. Звезды выложили в соцсети видеозапись, на которой изображены их милые совместные кадры, а в конце ролика появились вырезки, указывающие на беременность исполнительницы, сообщает Super .

В той же публикации можно увидеть, как Dava делает предложение девушке. Слухи о том, что пара планирует пожениться, появились в августе 2024 года, но точного подтверждения этому не было.

Теперь у фанатов есть повод порадоваться за кумиров два раза.

Впервые об отношениях Манукяна и Краймбрери стало известно осенью 2021 года. Тогда блогер публично позвал девушку на свидание.