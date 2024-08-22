Внушительное кольцо с бриллиантом: DAVA сделал предложение Мари Краймбрери
«СтарХит»: рэпер DAVA сделал предложение Мари Краймбрери
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Российский хип-хоп исполнитель и блогер DAVA (Давид Манукян) сделал предложение руки и сердца певице Мари Краймбрери (Марина Жадан). Артистка ответила согласием, сообщает «СтарХит».
Впервые о романтических отношениях молодых артистов заговорили осенью 2021 года, когда DAVA публично позвал певицу на свидание. Пара старалась не афишировать отношения, при этом в соцсетях постоянно выкладывали совместные фото и видео.
Несколько недель назад на безымянном пальце Краймбрери поклонники заметили кольцо с бриллиантом. Шикарное украшение преподнес Давид, когда сделал девушке предложение.
Ранее популярная певица и телеведущая Ольга Бузова объявила о своей беременности во время модного показа в Свердловской области.