Ольга Бузова объявила о беременности на модном показе под Екатеринбургом
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Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила объявила о своей беременности во время модного показа в Свердловской области, сообщает URA.ru.
«Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — поинтересовалась Бузова у журналистки.
Также артистка призналась в теплых чувствах к Свердловской области, заявив, что обожает Средний Урал.
Ранее стало известно о беременности 52-летней звезды Comedy Woman Марины Федункив. При этом в телефонном разговоре актриса ушла от ответа, пошутив над информацией.