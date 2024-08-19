Ольга Бузова объявила о беременности на модном показе под Екатеринбургом

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила объявила о своей беременности во время модного показа в Свердловской области, сообщает URA.ru .

«Я влюблена, да. Я счастлива. Все это неважно — внешние атрибуты. Самое главное, когда внутри живет что-то. А как вы думаете, будет девочка или мальчик?» — поинтересовалась Бузова у журналистки.

Также артистка призналась в теплых чувствах к Свердловской области, заявив, что обожает Средний Урал.

Ранее стало известно о беременности 52-летней звезды Comedy Woman Марины Федункив. При этом в телефонном разговоре актриса ушла от ответа, пошутив над информацией.