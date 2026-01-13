«Человек утомляет своей болезнью»: адвокат показала переписку умершего Кунгурова

Адвокат Маргарита Гаврилова предала огласке переписку заслуженного артиста России, солиста Калининградского музыкального театра Евгения Кунгурова с его лечащим врачом и близким окружением, датированную непосредственно перед его кончиной. К опубликованным скриншотам она добавила публикацию с размышлениями о трагичности ситуации, когда человек, столкнувшийся с недугом, остается наедине со своей проблемой, даже если рядом находятся самые близкие люди, сообщает «Царьград» .

«Человек утомляет своей болезнью ближний круг, у всех свои проблемы и заботы, и мы бежим и бежим в гонке по вертикали, мимоходом отвечая на отчаянные сообщения наших друзей, родных и близких! А именно в этот момент случается страшное! Чудовищное! Но всем некогда и дискомфортно пускать в душу чужую боль и страдания!» — написала Гаврилова.

Гаврилова акцентировала внимание на том, что Кунгуров жаловался на ухудшение состояния здоровья и подавленное настроение, а также просил о поддержке. Она также подчеркнула, что врач, с которым общался артист, рекомендовал ему активизировать все возможные связи для получения бесплатной медицинской помощи. В противном случае стоимость пребывания в стационаре составляла 7 тысяч рублей в сутки, а общая сумма лечения достигла около 92 тысяч рублей.

Адвокат поделилась словами одного из друзей Кунгурова, который заметил, что состояние певца значительно ухудшилось после перенесенной коронавирусной инфекции.

Евгений Кунгуров ушел из жизни в возрасте 40 лет. Его тело было обнаружено 8 апреля 2024 года возле его дома на Зоологической улице в Москве. До этого он проходил лечение в частной психиатрической клинике. Результаты экспертизы, проведенной правоохранительными органами, подтвердили, что смерть артиста не носила насильственный характер. Позднее родители певца обвинили его вдову в психологическом давлении на своего погибшего сына.

