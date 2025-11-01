Был очень добрый и светлый человек: комик Верещагин прошел проститься с Поповым

Юморист, комедийный актер Олег Верещагин прошел проститься с умершим артистом Романом Поповым и поделился воспоминаниями о нем, передает корреспондент РИАМО.

«Вы знаете, каким был Рома. Очень добрый, очень светлый человек», — сказал Верещагин

Он вспомнил, что на съемочной площадке Попов ко всем обращался по имени-отчеству: и к коллегам, и к гримерам, что сразу располагало людей к нему.

Верещагин сказал, что был дружен с Поповым, всегда был рад видеть его на съемочной площадке. К тому же актер хорошо пел в караоке.

Прощание с Романом Поповым, сыгравшим Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», проходит в субботу в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в столице.

О его смерти сообщили 28 октября. Попов ушел из жизни в 40 лет после возвращения онкозаболевания.

