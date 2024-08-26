Бузова выступила в коротком платье на фоне обсуждений о возможной беременности

Ольга Бузова появилась на сцене в облегающем мини-платье с глубоким вырезом

Исполнительница и ведущая Ольга Бузова появилась на публике в коротком платье на фоне обсуждений о своей возможной беременности. Популярная певица разместила видео в Instagram*, сообщает Газета.ru .

38-летняя звезда появилась на сцене в сверкающем и облегающем мини-платье с глубоким вырезом, украшенным бахромой и стразами. Исполнительница также обула светлые туфли на высоком каблуке. А колготки и длинные перчатки гармонировали с ее нарядом.

В процессе Бузова пела и танцевала, ее волосы были аккуратно уложены, а глаза подчеркнули черные стрелки.

Ранее Бузова намекнула на беременность во время модного показа в Свердловской области. Телеведущая с улыбкой поглаживала свой живот и предлагала журналистам угадать, кого именно она ждет.

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