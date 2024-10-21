Более 300 мероприятий войдет в программу «Ночи искусств» в Москве

3 ноября в Москве состоится ежегодная акция «Ночь искусств». Для гостей площадки подготовили более 300 различных событий, сообщает пресс-служба городского департамента культуры.

«В этот раз особенностью акции станет сочетание разных стилей и эпох. Столичные режиссеры, композиторы и артисты представят современные интерпретации произведений классиков. Программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств», — сказала заммэра города — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что некоторые из площадок присоединятся к акции впервые. Среди них центр «Зотов» и кинотеатр «Ангара».

Прийти на мероприятия посетители могут бесплатно, но на некоторые нужна будет предварительная регистрация.

Любителей музыки ждут в здании Рижского вокзала. В 20:30 там выступит пианист-неоромантик Никола Мельников. Концерт пройдет в сопровождении оркестра. В 22:30 начнется шоу композитора и вокалиста Леонида Овруцкого. Музыку дополнят световыми проекциями. Оба отделения объединит космическая тематика.

В центре «Зотов» в честь 150-летия со дня рождения режиссера Всеволода Мейерхольда всех приглашают на выставку, созданную вместе с Государственным центральным театральным музеем им. А.А. Бахрушина. С 17 часов еще можно посетить лекции, театральный перформанс и кинопоказ.

Фото - © Пресс-служба департамента культуры Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры Москвы Фото - © Пресс-служба департамента культуры Москвы

В 18 часов начнется празднование 25-летия Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Зрителям представят джазовые композиции на борту теплохода во время прогулки по Москве-реке. В рамках акции проведут три выступления: в 18:00, 20:00 и 22:00. Для посещения нужна предварительная регистрация на сайте акции.

В Театре на Трубной артисты проведут для гостей ночную экскурсию «Мифы дома на Трубе». Посетителям расскажут о событиях, происходивших в этом здании в XIX веке, можно будет увидеть фрески и витражи, авторство которых приписывается Михаилу Врубелю, посетить обеденный зал, где бывали писатели Антон Чехов и Федор Достоевский.

В акции принимают участие фотовыставки на пешеходных улицах столицы: «Профессия — Ширвиндт» на Тверском бульваре и «Поэты Серебряного века — о Москве» на Арбате. Еще можно прогуляться по экспозициям парка «Зарядье», музею-заповеднику «Царицыно», мастерским художников Зураба Церетели и Дмитрия Налбандяна.