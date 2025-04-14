Более 25 тыс человек отметили в парках Подмосковья в День космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, в 92 парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Фестиваль космических чудес», приуроченное к празднику. На фестивале побывало свыше 25 тыс. жителей и гостей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители парков приняли участие в костюмированных шествиях, выставках моделей космических кораблей, мастер-классах по наблюдательной астрономии, квест-играх, концертных программах и многом другом.

В Центральном городском парке Королева посетители участвовали в кулинарном шоу по приготовлению планетных блинчиков и творческих мастер-классах, посетили выставку фотографий проекта «Шаг в Космос». Дети и взрослые играли в советскую настольную игру «Астрономия». Важной частью мероприятия стал показ документального фильма о Юрии Гагарине. Вечером все желающие понаблюдали в телескоп за звездами.

В парке культуры и отдыха округа Жуковский все желающие отправились на научное шоу, где провели 12 опытов с электричеством и физикой плазмы и посетили интерактивно-познавательную программу «От винта». На лекции «Тайны далеких галактик» и в квест-игре юные и взрослые гости узнали об устройстве Вселенной. Украшением праздника стала концертная программа.

В парке семейного отдыха округа Дубна провели мастер-класс по наблюдательной астрономии в телескоп, костюмированное шествие «Парад планет» и научную квест-игру «Космическое путешествие». В завершении праздника на большом экране показали видеообращение космонавтов с борта МКС.

В парке Мира округа Мытищи для посетителей провели театрализованное представление «Космическое приключение», концертную программу и серию мастер-классов, посвященных Геннадию Стрекалову, космонавту-исследователю и бортинженеру космических кораблей. Юные гости посетили научную лабораторию «Космические опыты и эксперименты» и понаблюдали за опытами с сухим льдом.

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа состоялись костюмированное шествие «Парад планет» и серия тематических мастер-классов с пуском самодельных ракет. В завершении праздничного дня перед гостями парка с песнями, посвященными космосу, выступила рок-группа «Поющий Посад».

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.