«Бог есть, а смерти нет»: онкобольная Симоньян показала фото без парика

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сейчас проходит курсы химиотерапии, борясь с раком. Она показала в своем Telegram-канале честную фотографию без парика.

В кадре журналистка позирует с выбритой головой.

«Бог есть, а смерти нет», — написала Симоньян и призвала людей ничего не бояться.

Ранее журналистка рассказала о страшных побочках, которые начинают «кусать на пятый и в последующие дни» после курса химиотерапии. Она призналась, что ни о чем не переживает, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.