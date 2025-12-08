Маргарита Симоньян начала проходить третий курс химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян продолжает бороться с раком. Она начала проходить уже третий курс химиотерапии.

К этому этапу лечения она приступила только 7 декабря, хотя он был запланирован на самое начало зимы. Симоньян пришлось отложить процедуры, чтобы открыть вместе с президентом РФ Владимиром Путиным телеканал RT India.

По прилете из Индии она сразу начала третий курс химиотерапии. Глава RT рассказала о «страшных побочках», которые начинают «кусать на пятый и в последующие дни».

«Как я все переношу? По-разному. Иногда, особенно под конец, перед следующей химией, как это было, собственно, в Индии, в целом, нормально», — рассказала Симоньян в своем Telegram-канале.

Первое время после химиотерапии довольно трудное. В эти дни Симоньян могут госпитализировать в больницу, чтобы стабилизировать состояние. В остальное время она живет почти как обычный человек, но проблемы все же есть: ноги не держат, боли по всему телу и изжога, признается она.

«Что облысела, что вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю», — добавила глава RT.

Она призналась, что ни о чем не переживает, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей. Симоньян также поблагодарила поклонников за поддержку.

Ранее глава RT похоронила своего супруга, известного режиссера и ведущего Тиграна Кеосаяна, который долгое время был в коме. Позже стало известно, что у самой журналистки диагностировали рак молочной железы. Ранее она появилась в эфире в парике после химиотерапии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.