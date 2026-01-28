Бледное лицо, печаль в глазах: Лариса Долина появилась на похоронах Олейникова

28 января в траурном зале на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с телеведущим, режиссером, сценаристом Александром Олейниковым. Проститься с 60-летним Олейниковым пришли многие знаменитости, в том числе 70-летняя народная артистка России Лариса Долина, сообщает «СтарХит» .

Олейников скончался 24 января на 61-м году жизни. Причиной смерти известного режиссера стал оторвавшийся тромб. Он получил широкую известность благодаря трилогии фильмов «Любовь-морковь» и другим кинокартинам.

На церемонии прощания на певице не было лица, она выглядела бледной и очень усталой. Она назвала страшной потерей смерть Олейникова.

«Александр был другом Саши Абдулова, а все друзья Саши — мои друзья <…> Неожиданная смерть человека, который был таким живым, таким органичным. Он любил жизнь, заряжал всех своей энергией. Нас познакомил когда-то Саша Абдулов, и с тех пор Саша Олейников стал моим другом. Другом по духу, по отношению к жизни», — сказала Долина.

На траурной церемонии также присутствовали Федор Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никас Сафронов, Константин Эрнст и другие известные личности.

