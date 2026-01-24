Режиссер Александр Олейников умер на 61-м году жизни

Продюсер, режиссер и телеведущий Александр Олейников скончался на 61-м году жизни, сообщает Telegram-канал Академии российского телевидения.

«Придя на телевидение в 20 лет понял: это призвание. Он автор многих рейтинговых современных проектов на российском телевидении», — говорится в сообщении.

Согласно данным СМИ, Вероятной причиной смерти Александра Олейникова мог стать оторвавшийся тромб.

Олейников родился в 1965 году в Москве. Начал карьеру на телевидении в 1985 году. Некоторое время работал на немецком телевидении, где был режиссером концертов основателя и участника известного дуэта Modern Talking Дитера Болена.

Олейников получил широкую известность благодаря трилогии фильмов «Любовь-морковь» и другим кинокартинам.

Ранее стало известно, что бывший бас-гитарист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в 71 год. При участии Буххольца были записаны 10 из 19 студийных альбомов легендарной группы.

