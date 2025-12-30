Беременная Лерчек опять попала в больницу

сегодня в 15:06

Беременная блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), которая находится под домашним арестом, снова оказалась в больнице. Ей провели операцию, сообщает «112» .

О самочувствии блогерши рассказал ее новый избранник Луис Сквиччиарини. По словам мужчины, Лерчек снова потребовалась госпитализация.

Сквиччиарини отметил, что его возлюбленная испытывала сильные боли по ночам. После госпитализации ей провели операцию. Она прошла успешно. Сейчас блогерша отходит от наркоза.

Ранее Чекалину уже госпитализировали. Причиной стали почечные колики.

В отношении блогерши и ее экс-супруга Артема Чекалина возбуждено уголовное дело из-за незаконного перевода валютных средств на зарубежные счета с использованием фальсифицированной документации. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.