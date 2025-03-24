Басков и вдова Юдашкина поздравили Буйнова с днем рождения

Народный артист России Александр Буйнов празднует день рождения. Певец Николай Басков и вдова Юдашкина Марина поздравили знаменитость после скандального ДТП, сообщает Voice .

Буйнов отмечает юбилей — ему исполнилось 75 лет. Целый день ему звонят, поздравляют с днем рождения и отправляют сообщения на телефон.

Басков и Юдашкина поздравили Буйнова публично.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском городском округе артист сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшую увезли в больницу. У нее обнаружили разрыв связок.