Fan ID могут ввести на ЧМ-2026 по футболу

На футбольном чемпионате мира 2026 года могут ввести Fan ID, заявил сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев. По словам эксперта, пока ему неизвестно о таких планах, «но необходимость в таком документе будет», сообщает Metaratings.ru .

Никимбаев отметил, что паспорт болельщика не вводился на недавнем Клубном чемпионате мира (КЧМ), однако его могут сделать обязательным на будущем мундиале. По мнению сотрудника оргкомитета, Fan ID, например, могут ввести для того, чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться между тремя странами-хозяйками ЧМ-2026 — США, Канадой и Мексикой.

«Граждане некоторых стран не могут въехать в США раньше, чем через 30 дней после того, как они покинут США. А представьте себе, что сборные таких стран будут играть сначала в США, потом в Мексике, а потом снова в США», — пояснил Никимбаев.

Он добавил, что пока неясно, как болельщикам поступать в такой ситуации. Как считает эксперт, организаторы могут, например, ввести единую визу для посещения трех североамериканских стран.