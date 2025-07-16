В США ликвидируют 500 т печенья для детей из Афганистана и Пакистана
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Администрация американского президента Дональда Трампа распорядилась ликвидировать около 500 т экстренной продовольственной помощи, которую могли передать детям за границей, сообщает ТАСС.
Как пишет журнал The Atlantic, уничтожить собираются закупленное Агентством США по международному развитию (USAID) высококалорийном печенье. Оно предназначается для детей, которые оказались в чрезвычайной ситуации, например, малыши в Афганистане и Пакистане.
Срок годности данного печенья истек 15 июля 2025 года. При этом оно могло бы обеспечить недельную поддержку примерно для 1,5 млн детей.
В мае американский госсекретарь Марко Рубио пообещал, что эта гумпомощь будет доставлена нуждающимся до того, как у нее истечет срок годности. Но к тому моменту документ об уничтожении печенья уже подписали, чему есть свидетельство.
В итоге ликвидация просроченного печенья обойдется налогоплательщикам в США в 130 тыс. долларов. Это допзатраты к потраченным на закупку 800 тыс. долларов.
Как отметили собеседники журнала, еще в стране под угрозой ликвидации находятся другие продукты питания, которые были куплены правительством.