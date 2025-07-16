В США ликвидируют 500 т печенья для детей из Афганистана и Пакистана

Администрация американского президента Дональда Трампа распорядилась ликвидировать около 500 т экстренной продовольственной помощи, которую могли передать детям за границей, сообщает ТАСС .

Как пишет журнал The Atlantic, уничтожить собираются закупленное Агентством США по международному развитию (USAID) высококалорийном печенье. Оно предназначается для детей, которые оказались в чрезвычайной ситуации, например, малыши в Афганистане и Пакистане.

Срок годности данного печенья истек 15 июля 2025 года. При этом оно могло бы обеспечить недельную поддержку примерно для 1,5 млн детей.

В мае американский госсекретарь Марко Рубио пообещал, что эта гумпомощь будет доставлена нуждающимся до того, как у нее истечет срок годности. Но к тому моменту документ об уничтожении печенья уже подписали, чему есть свидетельство.

В итоге ликвидация просроченного печенья обойдется налогоплательщикам в США в 130 тыс. долларов. Это допзатраты к потраченным на закупку 800 тыс. долларов.

Как отметили собеседники журнала, еще в стране под угрозой ликвидации находятся другие продукты питания, которые были куплены правительством.